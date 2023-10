ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδρίαση της Κ.Ο. αύριο υπό τον Στέφανο Κασσελάκη

Στο επίκεντρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τίθενται δύο από τα πλέον κρίσιμα θέματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες και απαιτούν απαντήσεις: η ακρίβεια και η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού