Κασσελάκης από Άρειο Πάγο: Προτεραιότητα η διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών – Είμαστε στο πλευρό των έντιμων δικαστών

Your browser does not support the audio element.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η υπόθεση των υποκλοπών – «Ανησυχούμε για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η κυβέρνηση» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ