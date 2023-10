Μητσοτάκης: Επίδομα και στα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ρεύμα- Ποιοι θα απαλλαγούν από το 50% του τέλους επιτηδεύματος από το 2024

Your browser does not support the audio element.

Η φοροδιαφυγή και η αντιμετώπισή της βασικό ζήτημα στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Τεκμαρτό εισόδημα ίσο με τον κατώτατο μισθό για τους ελεύθερους επαγγελματίες