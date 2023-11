H MANDYNAMIC βραβεύτηκε στα HR Awards 2023 (pics)

Η ΜANDYNAMIC συμμετείχε στα HR Awards 2023 και απέσπασε SILVER διάκριση στην κατηγορία “Most Effective Use of Part Time Employment”.

Στη λαμπρή τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2023 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental παραβρέθηκαν περισσότερα από 600 στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων.

Τα Βραβεία HR σημείωσαν αριθμό-ρεκόρ υποψηφιοτήτων που άγγιξε τις 360, καθώς και υψηλό αριθμό συμμετεχουσών εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους όπως οι Όμιλος ΟΤΕ, Pfizer, JTI, Coca-cola 3E, Παπαστράτος, Πλαίσιο, Kaizen Gaming, Lidl, British American Tobacco, ΟΠΑΠ, Barilla, Unilever, Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, Pepsi, NOVIBET, Goldair, Deloitte, NOVA και πολλές άλλες.

Η MANDYNAMIC βραβεύτηκε για το πρόγραμμα “MD Flexible”, που αφορά στη διάθεση προσωπικού με μερική ή/και εκ περιτροπής απασχόληση σε περισσότερους από έναν εργοδότες.

Από το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας, που απασχολούνται μέσω της διάθεσης προσωπικού σε έμμεσο εργοδότη, περίπου το 80% απασχολείται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ το 67% του συνόλου απορροφήθηκε μόνιμα στην αγορά εργασίας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Πέτρος Νίκου, σχολίασε:

«H MANDYNAMIC, μέσω των ευέλικτων μορφών εργασίας και της πολλαπλής απασχόλησης, έχει ένα διττό στόχο, να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό που τους διατίθεται από την εταιρεία μας, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και από την άλλη πλευρά να δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους που το επιθυμούν, να συμπληρώνουν το πρόγραμμά τους με περισσότερες από μία θέσεις εργασίας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητά τους. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μας έχουν εμπιστευτεί περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και πάνω από 50.000 εργαζόμενοι. Η σημερινή διάκριση αποτελεί για εμάς την επιβράβευση των προσπαθειών μας, αλλά και κίνητρο για περαιτέρω εξέλιξη στο δυναμικό και ραγδαία μεταβαλλόμενο κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού».

Η MANDYNAMIC, όντας η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, με 7.800 εργαζόμενους, στήριξε ως Χρυσός Χορηγός τα HR Awards που διοργάνωσε η Boussias Events για 9η χρονιά, τον κορυφαίο θεσμό στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού, που αναδεικνύει και επιβραβεύει την αριστεία, τις καλές πρακτικές, τη σωστή στρατηγική και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων ΗR. Η Κριτική Επιτροπή των βραβείων απαρτίζεται από 40 υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών, εμπειρογνώμονες του κλάδου, καθώς και εκπροσώπους φορέων, ινστιτούτων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.