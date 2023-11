Τσακαλώτος στην εκδήλωση της «ομπρέλας»: Μπορούμε με αυτό το τοξικό κλίμα να είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ;

Your browser does not support the audio element.

«Η πολιτική συζήτηση και το πρόγραμμα του συνεδρίου δεν τους αφορά», είπε για την «άλλη πλευρά» ο πρώην υπουργός Οικονομικών