Elounda Hills: Ο Ρώσος κροίσος Βιτάλι Μπορίσοφ ξεκινά το project των 500 εκατ. ευρώ

Στην ενίσχυση του τουρισμού πολυτελείας και στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αναμένεται να συμβάλει η mega επένδυση των 500 εκατ. ευρώ που έχει δρομολογήσει η Mirum, συμφερόντων του επιχειρηματία Βιτάλι Μπορίσοφ, στην Ελούντα της Κρήτης, όπου το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της μαρίνας που θα αποτελέσει μέρος του project Elounda Hills.

«Είναι ιδιαίτερη η ημέρα αυτή για μένα σήμερα κι ακόμη μεγαλύτερη η χαρά και η συγκίνησή μου γι’ αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Σήμερα ξεκινάμε την κατασκευή του ονείρου μου, του έργου της ζωής μου, του Elounda Hills. Το ότι έγινε εφικτό όλο αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς όλων, χρόνων συνεχούς προσπάθειας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης στο έργο αλλά και σε μένα, χρόνια ενεργούς συμπαράστασης από την κυβέρνηση, την Περιφέρεια, όλους τους τοπικούς φορείς και την κοινότητα Αγίου Νικολάου και Ελούντας που μας αγκάλιασαν πραγματικά», τόνισε ο Βιτάλι Μπορίσοφ. «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το έργο θα υλοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, με υψηλότατες προδιαγραφές και θα ταιριάζει με αυτό το μοναδικό τοπίο της Κρήτης», προσέθεσε.

Σε ό,τι αφορά τη μαρίνα, θα αναπτυχθεί στην παραλιακή ζώνη μπροστά από το τουριστικό χωριό Elounda Hills και θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 202 σκαφών διαφόρων μεγεθών. Από αυτές οι 64 θα είναι μόνιμες και οι 138 εποχικές. Η έναρξη λειτουργίας της μαρίνας, η οποία τοποθετείται χρονικά το 2026, θα σηματοδοτήσει τη δημιουργία «της πιο σύγχρονης ιδιωτικής μαρίνας στην Ελλάδα», όπως αναφέρουν επιτελείς του έργου. Στη μαρίνα θα υπάρχει δυνατότητα παροχής όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται σε σύγχρονες μαρίνες, ενώ τη διαχείρισή της θα αναλάβει η εταιρεία Camper & Nicholsons Marinas, ένα από τα πλέον ισχυρά και γνωστά brands στον τομέα του luxury yachting.

«Για δύο πράγματα είμαι υπερήφανος από τη θητεία μου στο υπουργείο Τουρισμού. Το πρώτο είναι ότι κατάφερε η χώρα μας να ανοίξει πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια από κάθε άλλη χώρα του κόσμου και αυτό να αναγνωριστεί στα πέρατα της γης (σ.σ.: κατά τη διάρκεια της πανδημίας) και το δεύτερο είναι επειδή κατάφερα να στηρίξω μια σειρά επενδύσεων, με την πιο σημαντική αυτή που εγκαινιάζουμε σήμερα και χαίρομαι γιατί εγκαινιάζουμε τα έργα με αυτή την όμορφη μαρίνα», επεσήμανε από την πλευρά του ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Οικονομικών και πρώην υπουργός Τουρισμού, χαρακτηρίζοντας την επένδυση ένα «πραγματικό στολίδι για την περιοχή». «Ο ελληνικός τουρισμός έχει αλλάξει πίστα και αυτή η επένδυση το πιστοποιεί», προσέθεσε.

Στόχος των επικεφαλής του project της μαρίνας, μιας επένδυσης προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, είναι η προσέλκυση τουριστών που είναι λάτρεις του yachting και μέχρι σήμερα προσεγγίζουν μαρίνες γειτονικών χωρών.

«Η επένδυση που τώρα ξεκινάει θα δώσει πολλές νέες θέσεις εργασίας, θα προσθέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο στον τουρισμό της Κρήτης και θα συνδράμει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων και μέσα από την οικονομία ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές που βιώνουμε. Σε λίγα χρόνια θα καμαρώνουμε ένα ακόμη σπουδαίο έργο», τόνισε στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Αδωνις Γεωργιάδης.

«Η δημιουργία φιλοεπενδυτικού κλίματος ήταν προτεραιότητα για όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ηταν ένας στόχος που τέθηκε για να ικανοποιήσει μια ύψιστη εθνική απαίτηση, την αύξηση των επενδύσεων, γιατί επενδύσεις σημαίνει ανάπτυξη, πρόοδος, ευημερία», επεσήμανε ο Μάξιμος Σενετάκης υφυπουργός Ανάπτυξης. «Η μαρίνα θα δημιουργήσει έναν νέο παγκόσμιο προορισμό για τους λάτρεις του yachting. Το Elounda Hills ως ολοκληρωμένο τουριστικό έργο αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν του νομού και της Κρήτης συνολικά. Και το σημαντικότερο, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Το Elounda Hills δημιουργεί ένα πρότυπο υποδομής και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που έλειπε από το ελληνικό τουριστικό προϊόν», προσέθεσε.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, είπε: «Πιστέψαμε σε εσάς και πιστέψαμε, μαζί με τους υπουργούς, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι το μεγαλύτερο, ίσως, έργο στον τουρισμό στην Ελλάδα μπορεί να ολοκληρωθεί γιατί γνωρίζω το πάθος σας να γίνει αυτό το έργο, γιατί βγαίνει μέσα από την καρδιά και ό,τι βγαίνει από την καρδιά είναι αληθινό», ενώ από την πλευρά του ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Αντώνης Ζερβός, επεσήμανε: «Με την επένδυση αυτή επιβεβαιώνεται ο χαρακτήρας του τουρισμού στην περιοχή μας, ο ποιοτικός τουρισμός. Η επένδυση ξεκινάει με τη μαρίνα που θα είναι πράγματι το στολίδι της περιοχής».

Το project

Το project Elounda Hills αποτελεί το μεγαλύτερο έργο της Mirum στην Ελλάδα και όπως αναφέρουν οι επιτελείς της εταιρείας «προορίζεται να αποτελέσει έναν από τους πιο διάσημους και φιλικούς προς το περιβάλλον πολυτελείς προορισμούς της Μεσογείου».

Η α’ φάση της επένδυσης, η οποία στο σύνολό της αναπτύσσεται σε 6 χωρικές ενότητες, εκτός από τη μαρίνα, περιλαμβάνει στην πλήρη της ανάπτυξη τη δημιουργία δύο πολυτελών ξενοδοχείων, branded και μη κατοικιών που θα διατεθούν προς πώληση ή μίσθωση. Το ένα ξενοδοχείο, δυναμικότητας 137 δωματίων, μαζί με 66 branded βίλες και 81 branded διαμερίσματα θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυρήνα του project. To δεύτερο ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί στην περιοχή όπου θα κατασκευαστεί η μαρίνα. Εκτός από τα δύο ξενοδοχεία, στο πλαίσιο της α’ φάσης, θα δημιουργηθούν 31 branded διαμερίσματα, 2 non branded βίλες, 80 non branded διαμερίσματα.

Κατά τη β’ φάση της επένδυσης, η υλοποίηση της οποίας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το 2027, θα δημιουργηθούν δύο ακόμη πολυτελή ξενοδοχεία, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Η «One Hotels» θα είναι η εταιρεία που αναλάβει τη διαχείριση των 4 ξενοδοχείων και κάποιων εκ των κατοικιών.