Ευάγγελος Αντώναρος στον ΣΚΑΪ: «Μια ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ασκούσε έλεγχο στο παρασκήνιο»

«Όσοι έχουν υπογράψει αποτελούν το 1% των μελών, δεν μπορούν οι 150.000 να σέρνονται από τα θέλω τους. Περίμεναν από την πρώτη ημέρα να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του ο Κασσελάκης, αυτό γίνεται σιγά σιγά», δήλωσε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ