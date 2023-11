Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την παραμονή Αχτσιόγλου στον ΣΥΡΙΖΑ – Κατά της ηγεσίας τουλάχιστον 7 ακόμα βουλευτές

Your browser does not support the audio element.

«Μετά την πρωτολογία του ο κ. Κασσελάκης ‘’τα τίναξε όλα στον αέρα’’. Είναι πλέον άλλα τα δεδομένα» δήλωνε στέλεχος κοντά στην Έφη Αχτσιόγλου