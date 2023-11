Ολοκληρώθηκε η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Όσοι εκτοξεύουν ύβρεις και συκοφαντίες δεν μπορούν να εκπροσωπούν το κόμμα»

Your browser does not support the audio element.

Εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα το κείμενο πολιτικής απόφασης στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Κασσελάκης προς Τσακαλώτο – Πέρκα: «Δώστε πίσω τις έδρες σας»