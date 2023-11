Ομάδα Αχτσιόγλου: Το κόμμα έχει κανόνες και πρόγραμμα – Δεν έχει «Ηγέτη»

“Η παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη χθες στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν βαθιά προσβλητική και διχαστική” – Αναλυτικά το κείμενο της ομάδας Αχτσιόγλου