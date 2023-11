ΣΥΡΙΖΑ: Αναμένεται αποχώρηση της «Ομπρέλας» από το κόμμα – Χωρίς την «ομάδα Αχτσιόγλου» σήμερα η συνεδρίαση της ΚΕ

Your browser does not support the audio element.

Η δεύτερη μέρα συνεδρίασης της Κ.Ε ξεκίνησε χωρίς την ομάδα Αχτσιόλου, Τεμπονέρα και Ομπρέλα του Τσακαλώτου – Πως θα διαμορφωθεί η Πολιτική Απόφαση