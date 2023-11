Άρχισε στην Άγκυρα η συνάντηση Ελλάδας – Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Στη συνάντηση συμμετέχουν αντιπροσωπείες των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών καθώς και πολιτικοί αξιωματούχοι – Στόχος να διατηρηθεί το καλό κλίμα Αθήνας – Άγκυρας