Εκτός της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Τσακαλώτος και Πέρκα – Επιστολή Φάμελλου στον πρόεδρο της Βουλής – Πέρκα στον ΣΚΑΪ: Δεν παραδίδω την έδρα Πολιτική 11:03, 13.11.2023 UPDATE: 11:29

Διαγραφή του Ευκλείδη Τσακαλώτου και της Πέτης Πέρκα από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Να παραδώσουν τις έδρες ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν έχω πρόθεση να παραδώσω την έδρα δηλώνει στον ΣΚΑΪ η Πέτη Πέρκα.