Η επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ και οι προθέσεις της «ομάδας Αχτσιόγλου» – Ανεξαρτητοποιούνται Τσακαλώτος και Πέρκα

Ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε χωρίς «Ομπρέλα» και το υστερόγραφο της ανακοίνωσης προοικονομεί την καινούργια κίνηση και στη συνέχεια το κόμμα που θα σχηματιστεί ενόψει των ευρωεκλογών.