Πολάκης προς Τσακαλώτο: Τώρα θα βγουν πολλά στην επιφάνεια και δεν θα βοηθήσει ο ινδουισμός

Your browser does not support the audio element.

«Τώρα θα βγουν πολλά στην επιφάνεια (και δεν θα βοηθήσει ο ινδουισμός)», δηλώνει ο κ. Πολάκης, για την αναφορά Τσακαλώτου στην Μπαγκαβάτ Γκίτα, ένα από τα σημαντικότερα ιερά κείμενα του Ινδουϊσμού