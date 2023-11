Βουλή: Την Τρίτη κατατίθεται ο Προϋπολογισμός 2024 – Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη Θεσσαλία

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον κ. Τασούλα ο Προϋπολογισμός θα εισαχθεί για επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την Πέμπτη 23, και Παρασκευή 24 Νοεμβρίου