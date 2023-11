Γεραπετρίτης από Ραμάλα: Επείγουσα ανάγκη για επίτευξη ανθρωπιστικής παύσης στη Γάζα

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στη Ραμάλα, με τον Παλαιστίνιο ομόλογό του, Ριάντ αλ-Μαλίκι και τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό, Μοχάμαντ Σταγιέχ.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για επίτευξη ανθρωπιστικής παύσης στη Γάζα, με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

📍Ramallah

During his mtg w/Palestinian FM Riyad Al-Maliki, FM Gerapetritis stressed the urgent need for humanitarian pause to allow sustainable humanitarian corridors to be established in Gaza. pic.twitter.com/pgcSDGtZVa

