OpenAI: Τα 4 πρόσωπα πίσω από τη σοκαριστική απόλυση του Sam Altman

Ήταν μία αιφνιδιαστική, σοκαριστική απόλυση. O Sam Altman ένας σούπερ σταρ της τεχνητής νοημοσύνης, ο άνθρωπος πίσω από το ChatGPT και τη συνολική επιτυχία της OpenAI είδε ξαφνικά το βράδυ της Παρασκευής την πόρτα της εξόδου από την εταιρεία. Μία εταιρεία, που είχε συνιδρύσει μαζί με τον Έλον Μασκ και άλλους οραματιστές.

Λίγα λεπτά μετά την αποπομπή του Altman από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, το συμβούλιο ανακοίνωσε ότι χάνει τη θέση του προέδρου του ΔΣ και ο Greg Brockman, διατηρώντας τα υπόλοιπα καθήκοντά του στην εταιρεία. Ο ίδιος αποφάσισε να αποχωρήσει, δηλώνοντας έκπληκτος και απορημένος για τα όσα είχαν συμβεί. Καμία επίσημη εξήγηση δεν έχει δοθεί, πέραν της γενικόλογης διατύπωσης του συμβουλίου πως «έχασε την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα του Altman να ηγείται».

Ούτε ο ίδιος έχει θελήσει να αποκαλύψει κάτι – προς το παρόν, ενώ εργαζόμενοι της εταιρείας, σύμφωνα με το Information, ζητώντας εξηγήσεις από το συμβούλιο έκαναν λόγο για «πραξικόπημα».

if i start going off, the openai board should go after me for the full value of my shares

— Sam Altman (@sama) November 18, 2023