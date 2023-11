Reuters: Ο Πούτιν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον πόλεμο του Ισραήλ για να κλιμακώσει τη μάχη με τη Δύση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν περίμενε τρεις ημέρες προτού να σχολιάσει τη σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς, η οποία έτυχε να συμβεί ανήμερα των 71ων γενεθλίων του. Όταν το έκανε, επέρριψε την ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στη Χαμάς.

«Νομίζω πως πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι είναι ένα σαφές παράδειγμα της αποτυχημένης πολιτικής στη Μέση Ανατολή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες προσπάθησαν να μονοπωλήσουν τη διαδικασία διευθέτησης» είπε ο Πούτιν στον πρωθυπουργό του Ιράκ.

Χρειάστηκε να περάσουν άλλες έξι ημέρες προτού ο Πούτιν να μιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τη σφαγή περίπου 1.200 Ισραηλινών. Δέκα ημέρες μετά από αυτό, η Ρωσία είπε πως μια αντιπροσωπεία της Χαμάς βρισκόταν στη Μόσχα για συνομιλίες.

Russian President Vladimir Putin waited three days before commenting on Hamas’ massacre of Israelis, which happened to take place on his 71st birthday. When he did, he blamed the United States, not Hamas https://t.co/DsI9RANJ2p pic.twitter.com/bjk5Rn9wvK

— Reuters (@Reuters) November 17, 2023