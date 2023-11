Γκρεμίζεται η γέφυρα συμβίωσης στον ΣΥΡΙΖΑ- Αχτσιόγλου: Δομικό χάσμα ύφους, ήθους και πολιτικών επιλογών με τη νέα ηγεσία

Η νέα ηγεσία πήρε τον απαιτούμενο χρόνο, αλλά οι επιλογές της ήταν διχαστικές, φέρεται να είπε στην πανελλαδική συνδιάσκεψη η Έφη Αχτσιόγλου – Ηλιόπουλος: Η ρίζα της κρίσης είναι πολιτική και η νέα ηγετική ομάδα αρνείται να το αποδεχτεί