Δυσκολεύει η παραμονή των «6+6» στον ΣΥΡΙΖΑ – Ηλιόπουλος: Η κρίση στο κόμμα έχει πάρει στοιχεία διάλυσης

«Η ρίζα της κρίσης είναι πολιτική και η νέα ηγετική ομάδα αρνείται να το αποδεχτεί και αναζητάει εσωτερικούς εχθρούς», φέρεται να είπε στην εισήγησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος – Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ η πλειοψηφία των μελών της Νεολαίας Θεσσαλονίκης