Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ: Συνεδριάζει η ομάδα της Αχτσιόγλου – Αποφασίζουν αν θα παραμείνουν στο κόμμα ή όχι

Η συνεδρίαση των «6+6» έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Κυριακή στις 11 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom – Οποιαδήποτε απόφαση κι αν παρθεί είτε θα ανακοινωθεί σήμερα ή τις επόμενες ημέρες