Αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ «ψηφίζει» η πλειοψηφία στην ομάδα Αχτσιόγλου – Δεν διαμορφώνονται προϋποθέσεις συμβίωσης – Αποφάσεις τα επόμενα 24ωρα

Your browser does not support the audio element.

Για δομικό χάσμα ύφους, ήθους και πολιτικών επιλογών φέρεται να μίλησε η Έφη Αχτσιόγλου – Πολιτική η ρίζα της κρίσης, φέρεται να είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος