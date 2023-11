Τράπεζες: Γιατί η Ρουμανία φλέγεται στα deals – Τι βλέπουν οι Ιταλοί

Μία εβδομάδα αφότου η UniCredit ανακοίνωσε την εξαγορά της Alpha Bank Romania που θα την εκτοξεύσει στο «No 3» της ρουμανικής τραπεζικής αγοράς, η ανταγωνιστική Intesa Sanpaolo συμφώνησε σε μια συναλλαγή που θα διπλασιάσει το μεγεθός της στη χώρα. Και μία τρίτη ρουμανική τράπεζα έχει προσελκύσει προσφορές από τουλάχιστον δύο «μνηστήρες», με την απόφαση να αναμένεται ακόμη και πριν από το γύρισμα του έτους.

Οι συναλλαγές δεν είναι τεράστιες – λιγότερο από 1 δισ. ευρώ συνολικά. Δείχνουν, ωστόσο, πώς, σε μια εποχή που τα στελέχη των τραπεζών παραπονιούνται για την έλλειψη συγκέντρωσης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, εξακολουθούν να γίνονται deals στα ανατολικά της ΕΕ.

Γιατί τέτοιο ενδιαφέρον για τη Ρουμανία

Έχοντας συγκεντρώσει μεγάλα κέρδη από την αύξηση των επιτοκίων, κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης στοιχηματίζουν ότι η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και, γενικά, τα υψηλότερα επιτόκια στην περιοχή θα τις «θωρακίσουν» όταν η εγχώρια αγορά τους αρχίσει και πάλι να φθίνει.

Η στρατηγική επέκτασής τους φέρνει αντιμέτωπες τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας, όπου τα κέρδη έχουν αυξηθεί χάρη στα υψηλότερα επιτόκια, με ανταγωνιστικές όπως η Societe Generale, η οποία επανεξετάζει την παρουσία της σε διάφορες χώρες, καθώς ενισχύει και πάλι τα κεφάλαιά της μετά από σειρά λαθών. Η αυστριακή Raiffeisen Bank International, μία άλλη τράπεζα που έχει, παραδοσιακά, ισχυρή παρουσία στην ανατολική Ευρώπη, αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες από τότε που οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας οδήγησαν την πιο κερδοφόρα μονάδα της σε αδιέξοδο.

Μία από τις χώρες όπου επικεντρώνεται η μάχη για περιφερειακή κυριαρχία είναι η Ρουμανία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ανατολικής Ευρώπης. Η UniCredit συμφώνησε τον περασμένο μήνα να αγοράσει τον βραχίονα της Alpha Bank στη Ρουμανία, μαζί με το 9% της ελληνικής τράπεζας, με αποτέλεσμα να απειλεί πλέον να ξεπεράσει τη SocGen ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα σε μια οικονομία το μέγεθος της οποίας υπολογίζεται στα 300 δισ. δολάρια.

Μία εβδομάδα μετά, η Intesa συμφώνησε να εξαγοράσει την First Bank στη Ρουμανία από το private equity JC Flowers & Co. Σύμφωνα δε με το -, έδωσε για την εξαγορά περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ποσό μικρότερο του book value της τράπεζας.

Και οι δύο τράπεζες ανέφεραν ότι βλέπουν ευκαιρίες για μικρότερες συμφωνίες σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπου έχουν ήδη δραστηριότητες. Η UniCredit, «Νο 2» στην Ιταλία, έχει παρουσία σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στα ανατολικά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Andrea Orcel, αναζητεί εξαγορές και βλέπει ευκαιρίες σε χώρες όπως η Τσεχία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σερβία.

Η Ρουμανία είναι ελκυστική επειδή τα δάνεια προς τους πελάτες λιανικής στη χώρα εξακολουθούν να είναι σχετικά μικρά σε σύγκριση με το μέγεθος της οικονομίας, γεγονός που υποδηλώνει «περιθώριο σημαντικής ανάπτυξης για τις τράπεζες», υποστηρίζει ο αναλυτής του - Intelligence Tomasz Noetzel. Ωστόσο, «η εξασφάλιση μιας θέσεις στην πρώτη τριάδα σε ό,τι αφορά το μερίδιο αγοράς μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας», επισημαίνει.

Ο «πυρετός» τραπεζικών deals στη Ρουμανία θυμίζει τα χρόνια πριν από την οικονομική κρίση του 2008, όταν η αυστριακή Erste Group Bank πλήρωσε 3,8 δισ. ευρώ για τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρουμανίας εκείνη την εποχή, την Banca Comerciala Romana – ποσό σχεδόν εξαπλάσιο της λογιστικής της αξίας. Ο τοπικός βραχίονας της Erste έρχεται τώρα δεύτερος στη Ρουμανία με βάση το ενεργητικό.

«Στη Ρουμανία, η χαμηλή διείσδυση στα δάνεια είναι αρκετός λόγος για ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης για τις τράπεζες, αλλά μόνο πάνω από ένα συγκεκριμένο μέγεθος», λέει ο Attila Gyurcsik, Διευθύνων Σύμβουλος της Accorde Fund Management στη Βουδαπέστη. «Οι νεοεισερχόμενοι που είναι κάτω από αυτό το μέγεθος αντιμετωπίζουν δυσκολίες».