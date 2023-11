OpenAI: Αλλαγή σκυτάλης – Ο πρώην CEO του Twitch είναι ο διάδοχος του Sam Altman

Το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI προσέλαβε τον πρώην επικεφαλής του Twitch, Emmett Shear, ως διευθύνοντα σύμβουλο, αψηφώντας τις εκκλήσεις των επενδυτών να επαναφέρει τον Sam Altman στη θέση από την οποία τον απομάκρυνε.

Ο Shear παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της πλατφόρμας streaming παιχνιδιών Twitch, της Amazon, νωρίτερα φέτος.

Πρόκειται για έναν επιστήμονα των υπολογιστών, ο οποίος πέρασε πάνω από μια δεκαετία μετατρέποντας το Twitch σε μια από τις πιο επιτυχημένες πλατφόρμες βίντεο στον κόσμο.

Ο Shear θεωρείται ότι έχει το ειδικό βάρος για να τεθεί επικεφαλής μιας μεγάλης εταιρείας του κλάδου, ενώ όπως αναφέρει το -, κέρδισε την διοίκηση επειδή φαίνεται να αναγνωρίζει την υπαρξιακή απειλή που παρουσιάζει η τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της OpenAI, ο Shear έχει δεσμούς με το κίνημα του αποτελεσματικού αλτρουισμού, το οποίο εντοπίζει κινδύνους στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Πολλοί αποτελεσματικοί αλτρουιστές – ένα ψευδοφιλοσοφικό κίνημα που επιδιώκει μέσω δωρεών χρημάτων να αποτρέψει υπαρξιακούς κινδύνους – κάνουν λόγο για σενάρια στα οποία ένα ισχυρό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσει σοβαρό και εκτεταμένο κακό.

Ο διορισμός του Shear αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στο σήριαλ που ξεκίνησε με το σοκ της απόλυσης του Altman, που άφησε έκπληκτη την Silicon Valley και προκάλεσε φρενίτιδα στην startup.

Η OpenAI και ο συνιδρυτής της Sam Altman πυροδότησαν μια παγκόσμια κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σήμερα εκτείνεται από την Ουάσιγκτον μέχρι το Πεκίνο, με αποτέλεσμα κάποιοι να τον συγκρίνουν με τον Bill Gates και τον Steve Jobs.

Η πρόσληψη του Shear έρχεται κόντρα στις εκκλήσεις επενδυτών της OpenAI, με επικεφαλής τις Microsoft και Thrive Capital, για την παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου και την επαναφορά του Altman στο τιμόνι της εταιρείας.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της startup που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο επικοινώνησαν με τουλάχιστον δύο εξέχοντα στελέχη στον κλάδο της τεχνολογίας με την ελπίδα ότι κάποιος θα αναλάμβανε την θέση του CEO, αναφέρουν πηγές.

Unironically. Most of the CEO job (and the majority of most executive jobs) are very automatable. There are of course the occasional key decisions you can’t replace. https://t.co/PfA5qlHDeU

— Emmett Shear (@eshear) November 16, 2023