Ως ύποπτοι για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος καλούνται να καταθέσουν οι βουλευτές των «Σπαρτιατών»

Οι βουλευτές έχουν κληθεί για την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, ωστόσο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί.