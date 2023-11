Γεραπετρίτης στη Σύνοδο Med-9: Η ανθρωπιστική παύση να οδηγήσει σε ειρηνευτική συμφωνία για το Μεσανατολικό

Το μήνυμα ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής πρέπει να γνωρίσει επιτέλους ησυχία και ευημερία, καθώς και ότι Ελλάδα προς την κατεύθυνση αυτή θα διατηρήσει απολύτως ενεργό ρόλο, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Μαδρίτη. «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει έναν ενεργό ρόλο γιατί πρόκειται για έναν συνεπή και αξιόπιστο συνομιλητή όλων των μερών. Θεωρούμε ότι η ανθρωπιστική παύση θα πρέπει να αποτελέσει την αρχή, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία ειρηνική επίλυση του ζητήματος στη Μέση Ανατολή. Θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε με τα εμπλεκόμενα μέρη» κατέστησε σαφές ο υπουργός Εξωτερικών.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της Πρώτης Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωμεσογειακής Ομάδας Med-9 που πραγματοποιήθηκε στην ισπανική πρωτεύουσα, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε πως είχαν την ευκαιρία να συντονίσουν τη δράση τους και να έχουν μία κοινή κατανόηση στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Επίσης, χαιρέτισαν την απόφαση που έχει ληφθεί για την ανθρωπιστική παύση στη Μέση Ανατολή, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση την είχε από νωρίς προωθήσει στις συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. «Ήταν μία αναγκαία απόφαση, την οποία η Ελλάδα είχε από μακρού χρόνου επιλέξει να υιοθετήσει και να προωθήσει στα μέρη, με τα οποία είμαστε σε διαρκή συνομιλία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

📍 #Madrid

FM George Gerapetritis @ the 1st #Med9 FMs Summit. Talks w/counterparts on the situation in the Middle East & cooperation w/ the countries of the Southern Neighbourhood

November 22, 2023