Κασσελάκης: Η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με Τσακαλώτους και Κατρούγκαλους έχει λήξει

Your browser does not support the audio element.

«Πλέον η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει τον μανδύα της φοροεπιδρομής» συμπλήρωσε στη δήλωσή του ο κ. Κασσελάκης