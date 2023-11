Τσακαλώτος: Ο Κασσελάκης δεν θα κυβερνούσε με μένα, χωρίς να με ρωτήσει αν θα ήθελα να συμμετέχω στη φαντασιακή του κυβέρνηση

Your browser does not support the audio element.

Δηκτική απάντηση του πρώην υπουργού Οικονομικών στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτηρίζει «νέο πρόεδρο της πατριωτικής Αριστεράς», που εκφράζεται «ως Περίανδρος Πώποτας»