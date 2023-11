Δημοσκόπηση Σκάι: Πίσω από το ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ – Απαισιοδοξία για το μέλλον του κόμματος και απογοήτευση για τις πρωτοβουλίες Κασσελάκη

Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσματα της μεγάλης δημοσκόπησης της Pulse που παρουσιάσθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι – Η μάχη ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση – Αποδοχή από την κοινή γνώμη των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης για φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών και ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτων – Αναλυτικά η έρευνα