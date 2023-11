ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε η ομάδα Αχτσιόγλου – Το κείμενο της εξόδου και οι 9 βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται

Χαρίτσης Αλέξης

Στους 9 βουλευτές αυτούς αναμένεται να προστεθούν Ευκλείδης Τσακαλώτος και Πέτη Πέρκα ώστε να μπορέοσυν όλοι μαζί να συγκροτήσουν ανεξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα ενώ κατά πληροφορίες κοντά στην προσχώρηση στην ίδια ομάδα είναι και οι δύο βουλευτές που προσφάτως ανεξαρτητοποιήθηκαν από την Πλεύση Ελευθερίας (Αρετή Παπαϊωάννου και Μιχάλης Χουρδάκης).

Σε ένα πρώτο σχόλιο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, είπε σε δημοσιογράφους στον διάδρομο της Βουλής «όλα καλά, ό,τι είναι να γίνει ας γίνει».

Με βολές κατά Κασσελάκη και της νέας ηγετικής ομάδας η αποχώρησηΣτο κείμενο αποχώρησης αναφέρεται για τον Στέφανο Κασσελάκη ότι «αναδείχθηκε δημοκρατικά. Αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά».

Όπως υποστηρίζουν ο νέος πρόεδρος «διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον μετατρέπει σε ένα άμορφο κόμμα, ενώ την ίδια στιγμή το πολιτικό του στίγμα εκπέμπει ένα συνονθύλευμα αντιφατικών απόψεων χωρίς κανένα προγραμματικό βάθο»

Κατά την ομάδα Αχτσιόγλου «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνει μια διαλυτική κρίση. Ο νέος Πρόεδρος του κόμματος και η ηγετική ομάδα αρνούνται να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν τον πολιτικό πυρήνα του προβλήματος. Αντί αυτού, επιλέγουν το ερμηνευτικό σχήμα του «εσωτερικού εχθρού» και της «Πέμπτης Φάλαγγας».

Σύμφωνα με τους 57 υπογράφοντες «όταν δεν επιλέγουν τις επιθέσεις και τις προσβολές, καταφεύγουν σε έναν απλουστευτικό, κενό περιεχομένου, λόγο με γενικόλογα συνθήματα. Τα αποτελέσματα είναι ορατά. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται στην ανυποληψία και στην απαξίωση».

Το κείμενο της αποχώρησης

Για μια πολιτική της ευθύνης και της ελπίδας. Συνεχίζουμε.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 ανέδειξαν μια ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία νιώθει παντοδύναμη να συνεχίσει την αντικοινωνική της πολιτική και να επιβάλλει μια δεξιά ατζέντα σε κρίσιμα θέματα που σφραγίζουν το μέλλον της χώρας. Ο πολιτικός άξονας έχει μετατοπιστεί προς τα Δεξιά, η άκρα Δεξιά και οι αντιδραστικές αντιλήψεις κερδίζουν έδαφος, η βαρβαρότητα της καθημερινότητας μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα. Απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη, οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης εμφανίζονται σε απόσταση από τις αγωνίες και τα προβλήματα των πολιτών. Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό. Απουσιάζει ένα σύγχρονο πολιτικό και κοινωνικό σχέδιο που πείθει, όχι ρητορικά, αλλά στην πράξη, ότι μπορούμε να νικήσουμε την κυριαρχία της Δεξιάς. Και όμως. Οι δυνατότητες υπάρχουν. Εκατομμύρια πολίτες αναζητούν μια ισχυρή, προγραμματική και οραματική αντιπολίτευση που θα μπορέσει να εκφράσει ένα νέο σχέδιο για την προοδευτική αναγέννηση της χώρας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αλλά αυτό απαιτεί μια σύγχρονη αριστερή πολιτική της ευθύνης και της ελπίδας. Που θα πείθει και θα εμπνέει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνει μια διαλυτική κρίση. Ο νέος Πρόεδρος του κόμματος και η ηγετική ομάδα αρνούνται να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν τον πολιτικό πυρήνα του προβλήματος. Αντί αυτού, επιλέγουν το ερμηνευτικό σχήμα του «εσωτερικού εχθρού» και της «Πέμπτης Φάλαγγας». Όταν δεν επιλέγουν τις επιθέσεις και τις προσβολές, καταφεύγουν σε έναν απλουστευτικό, κενό περιεχομένου, λόγο με γενικόλογα συνθήματα. Τα αποτελέσματα είναι ορατά. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται στην ανυποληψία και στην απαξίωση. Είναι μια επώδυνη και διαλυτική διαδικασία που πλήττει όχι μόνο το ιστορικό κόμμα της Αριστεράς, αλλά συνολικά τις προοδευτικές δυνάμεις και τη Δημοκρατία της χώρας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναδείχθηκε δημοκρατικά. Αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά. Διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον μετατρέπει σε ένα άμορφο κόμμα, ενώ την ίδια στιγμή το πολιτικό του στίγμα εκπέμπει ένα συνονθύλευμα αντιφατικών απόψεων χωρίς κανένα προγραμματικό βάθος. Ένδειξη αυτής της παθογένειας είναι οι θέσεις που εκφράζει ο Πρόεδρος για κρίσιμα ζητήματα, όπου με ευκολία τη μια μέρα δηλώνει την υποταγή του κόμματος στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και την άλλη ξεσπαθώνει ρητορικά,αλλά καθόλου πειστικά εναντίον τους. Η αναξιοπιστία του, η υπονόμευση του κυβερνητικού έργου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019), η αυταρχική συμπεριφορά που είδαμε στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Είναι μια πορεία, δυστυχώς, δίχως επιστροφή.

Όσες και όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο αναγνωρίζουμε την ανάγκη και αναλαμβάνουμε την ευθύνη μιας αποφασιστικής τομής στην πορεία εκφυλισμού και απαξίωσης της Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα μας. Αναγνωρίζουμε τις δικές μας ευθύνες στην ανοχή, στο όνομα της πολιτικής ενότητας, σε προβληματικά φαινόμενα που οδήγησαν στην κρίση του κόμματος, την ανοχή σε διχαστικές συμπεριφορές που τροφοδότησαν το αντί-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και απομάκρυναν από κοντά μας προοδευτικούς πολίτες καλής θέλησης. Την ίδια στιγμή παραμένουμε περήφανοι για όσα καταφέραμε την περίοδο 2015-2019 με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το έργο να διασώσει την κοινωνική συνοχή μιας χρεωκοπημένης χώρας. Κρατάμε από την πολύτιμη και δύσκολη αυτή μάχη τις μεγάλες τομές στην κοινωνική και εργατική πολιτική, την επιτυχία της εξόδου από τα Μνημόνια, την εθνική αυτοπεποίθηση που οδήγησε στην Συμφωνία των Πρεσπών. Και κυρίως κρατάμε την επίγνωση ότι η σύγχρονη Αριστερά είναι αυτή που συγκρούεται και σχεδιάζει, που μιλά συγκεκριμένα και αναλαμβάνει την ευθύνη της άσκησης πολιτικής, που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων στο σήμερα. Η δική μας Αριστερά δεν περιορίζεται στη θέση της συνεπούς αντιπολίτευσης. Είναι η Αριστερά που διεκδικεί την κυβέρνηση. Λέει αυτό που πιστεύει και πιστεύει αυτό που λέει.

Εμείς, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, σήμερα αποχωρούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.Το βήμα που κάνουμε εκκινεί από μια σκληρή παραδοχή. Η κατάσταση που έχει παγιωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μας επιτρέπει να υπερασπιστούμε, να υλοποιήσουμε και να ανανεώσουμε το πρόγραμμα και το πολιτικό σχέδιο με βάση το οποίο διεκδικήσαμε την υποστήριξη και την ψήφο των πολιτών στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.Η ιδεολογική μετατόπιση από αρχές και αξίες της σύγχρονης Αριστεράς, η ανεπάρκεια και οι αντιφατικές τοποθετήσεις της νέας ηγετικής ομάδας, στερούν κάθε αξιοπιστία. Ακυρώνουν κάθε προσπάθεια συσπείρωσης ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων από όλο το φάσμα της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς και της Οικολογίας και νικηφόρας πορείαςενάντια στην πολιτική της ΝΔ.

Σήμερα όμως κάνουμε ένα βήμα που κοιτάει στο μέλλον. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικά ισχυρή και προγραμματικά οραματική προοδευτική αντιπολίτευση, που όχι μόνο θα αμφισβητεί την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανατροπή της. Αυτό απαιτεί τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πολιτικού περιεχομένου πάνω στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας: την κλιματική κρίση που επικαθορίζει συνολικά μία νέα ιστορική περίοδο, την ενδυνάμωση της εργασίας στις νέες προκλήσεις, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τις κοινωνικές ανισότητες, τις σύγχρονες έμφυλες και φεμινιστικές διεκδικήσεις, το περιεχόμενο και τους θεσμούς της Δημοκρατίας. Τα σύγχρονα αιτήματα που συνομιλούν με τον στρατηγικό στόχο για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός και απαιτεί τολμηρά βήματα. Οι παλιές συνταγές έχουν δείξει τα όριά τους.

Δική μας φιλοδοξία είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός αριστερού και προοδευτικού χώρου που θα διαμορφώσει τις απαντήσεις και το πολιτικό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις και στις προσδοκίες των πολιτών. Όχι μόνοι και μόνες μας. Όχι με τη λογική της τεχνητής συγκόλλησης παλιών ή νέων θραυσμάτων. Αλλά μέσα από την πολιτική και οργανωτική δουλειά από τα κάτω, από την ανασύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων, από την διαμόρφωση ενός σύγχρονού πολιτικού και κοινωνικού ρεύματος με τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες, με τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα, με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας, με τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη ενάντια στους αποκλεισμούς, στις διακρίσεις, στις δυσκολίες και στον εκφασισμό της καθημερινής ζωής.

Μπορούμε να νικήσουμε. Το 2024 σφραγίζεται από το ορόσημο των 50 ετών της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχει έρθει η ώρα για μια επανεκκίνησητης Δημοκρατίας. Μια νέα πορεία για τη χώρα που θα στηρίζεται στα μεγάλα κεκτημένα της Μεταπολίτευσης, αλλά την ίδια στιγμή θα προωθεί αποφασιστικές τομές και προοδευτικές πολιτικές που δίνουν υπόσταση στο σύγχρονο περιεχόμενο της Δημοκρατίας: μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Μια κοινωνία ασφάλειας, συμπερίληψης και καλύτερης ζωής.

Σε αυτόν τον στόχο θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.

Τι προηγήθηκε

Οι τελευταίες ώρες προκάλεσαν πλήθος εσωτερικών διεργασιών, αλλά και προετοιμασιών, μετά την πρόθεση του νέου προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη να προκαλέσει σήμερα στις 4 το απόγευμα συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Με δεδομένο ότι τόσο η τάση «Ομπρέλα» που έχει ήδη αποχωρήσει, συμμετείχε στο καθοδηγητικό όργανο με 9 μέλη, όσο και η τάση «6 συν 6» με άλλα 8, η σημερινή συνεδρίαση έφερε μοιραία την «ομάδα Αχτσιόγλου» αντιμέτωπη με το… απουσιολόγιο για τα 42 μέλη του οργάνου, δηλαδή με το εάν και κατά πόσο η συγκεκριμένη τάση θα έδινε σήμερα το «παρών» στην εσωκομματική διαδικασία ή θα επέλεγε την απουσία, με ό,τι αυτό θα ακολουθούσε για την παραμονή της στην αξιωματική αντιπολίτευση. Οι καταιγιστικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τα κορυφαία στελέχη της τάσης να συνεδριάζουν ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, δίνοντας ραντεβού σε νέα συνεδρίαση στις 10 το πρωί, μετά το πέρας της οποίας εκτιμάται ότι θα έχει αποκρυσταλλωθεί η στάση τους στο εξής, σηματοδοτώντας, κατά πάσα πιθανότητα, την έξοδό τους από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθως τη συγκρότηση μιας νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η ασφυκτική πίεση που ασκήθηκε χθες δια της Πολιτικής Γραμματείας στην τάση «6 συν 6» υπήρξε αποτέλεσμα πρωτοβουλιών της νέας ηγετικής ομάδας, οι οποίες, κατά πληροφορίες, θα συνεχιστούν με ζητούμενο την ενότητα του κόμματος. Φέρνοντας, ωστόσο, τις εξελίξεις πιο κοντά, η Κουμουνδούρου επέλεξε να εκθέσει την «ομάδα Αχτσιόγλου» απέναντι στα μέλη του κόμματος, τους ψηφοφόρους του και την κοινωνία, αντί να επιλέξει μια πιο δραστική λύση, όπως η διαγραφή. Την ίδια ώρα, στην πλευρά των «νεοπροεδρικών» η στάση αναμονής που τηρούσε η τάση «6 συν 6» εκτιμήθηκε πως «είχε κακοφορμίσει», με αποτέλεσμα ο κ. Κασσελάκης να επισπεύδει τις διαδικασίες, έχοντας προηγουμένως απευθύνει «τελεσίγραφο» αρχικά στα στελέχη της, για να σχολιάσει κατόπιν ως «ευχάριστη έκπληξη» το γεγονός ότι δεν είχαν αποχωρήσει μέχρι πρότινος.

Την εντύπωση της επιτάχυνσης των εσωκομματικών εξελίξεων, άλλωστε, ενίσχυσε η μαζική αποχώρηση χθες από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ του Τομέα Δικαιωμάτων, στον οποίο συμμετείχαν εξέχοντα στελέχη της «Ομπρέλας», όπως οι Πάνος Λάμπρου, Αννέτα Καββαδία και Τασία Χριστοδουλοπούλου, η έξοδος 21 στελεχών του κόμματος στον Πειραιά, αλλά και η παραίτηση 11 μελών του κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων ο Αντώνης Τζανακόπουλος, αδελφός του πρώην Υπουργού και Βουλευτή, Δημήτρη.

Έξοδος από το… Ηνωμένο Βασίλειο

Ανοίγοντας την πόρτα της εξόδου από… το Ηνωμένο Βασίλειο, στο κοινό κείμενό τους τα στελέχη που αποχώρησαν αναφέρουν, μεταξύ άλλων, πως «η τάση του νέου προέδρου να μιλάει «αδιαμεσολάβητα» με την γλώττα και να προτρέχει της διανοίας, βαθαίνει το χάσμα και μας αποξενώνει περισσότερο. Δεν αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια για να επαναφέρουμε την Ελλάδα των νοικοκυραίων, όπου ούτε η Αριστερά ούτε η διαφορετικότητα έχουν θέση». Ήδη, η αρνητική αποτύπωση του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις έχει προκαλέσει οριζόντιο προβληματισμό στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε σημείο που ακόμη και στελέχη της πλειοψηφίας να σχολιάζουν πως «και πολύ μας δείχνουν», με βάση την εικόνα διάλυσης και εσωστρέφειας.

Μάλιστα ο Αντώνης Τζανακόπουλος έθεσε εαυτόν εκτός ΣΥΡΙΖΑ με τους στίχους από το τραγούδι «That Was Just Your Life».

Οι «δύο ΣΥΡΙΖΑ»

Με αυτά τα δεδομένα, τα «σταθερά και στέρεα» βήματα που προετοίμαζε η ομάδα Αχτσιόγλου όλο το τελευταίο διάστημα καταλήγουν σε μια νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα στη Βουλή, η οποία θα απαρτίζεται πιθανότατα από τους επτά Βουλευτές της τάσης: Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Μερόπη Τζούφη, Σία Αναγνωστοπούλου, Θεανώ Φωτίου, αλλά και τους Ευκλείδη Τσακαλώτο και Πέτη Πέρκα. Κοντά στην νέα ομάδα φέρονται να βρίσκονται και μειονοτικοί βουλευτές του κόμματος από τη Θράκη, ενώ μένει να φανεί αν την έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ θα επιλέξουν και στελέχη που έχουν αναλάβει ρόλους στον κομματικό καταμερισμό, τις τελευταίες ημέρες. Επικρατέστερος για επικεφαλής του σχήματος φέρεται ο Αλέξης Χαρίτσης, αν και μερίδα στελεχών θα ήθελε να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία η Έφη Αχτσιόγλου.

Πάντως, η χθεσινή αποστροφή του Στέφανου Κασσελάκη σύμφωνα με την οποία ο ίδιος έχει «αποκηρύξει» τον κ. Κατρούγκαλο και τον κ. Τσακαλώτο, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του τελευταίου, που σταχυολόγησε όλες τις «εκτός γραμμής» δηλώσεις του κ. Κασσελάκη, συμπεραίνοντας πως αποβλέπει στην συντηρητική οπισθοδρόμηση, αλλά και την αποδόμηση της πολιτικής κληρονομιάς του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. «ο νέος Πρόεδρος της Πατριωτικής Αριστεράς θα ήθελε επίσης να πάμε «εμπρός πίσω», όπως έλεγε και ο Περίανδρος Πώποτας στο γνωστό σήριαλ. Έτσι φαίνεται φαντάζεται το μέλλον, ως αγνό παρελθόν, με όσα επικίνδυνα για την κοινωνία και την οικονομία ενέχει μια τέτοια στοχοθεσία».

«Μασάζ» στους «Προεδρικούς»

Την ίδια στιγμή, ακόμη και αν ο Στέφανος Κασσελάκης πετύχει πόντους στο… «ξεσκόνισμα» με το δεύτερο κύμα της διάσπασης και την οριστική απομάκρυνση της «ομάδας Αχτσιόγλου», τα δύσκολα, ωστόσο, για τον ίδιο εξακολουθούν να είναι μπροστά, καθώς έχει να αντιμετωπίσει την τελευταία, συμπαγή εσωκομματική ομάδα, δηλαδή τους «Προεδρικούς». Ήδη, οι αποστάσεις που έλαβε χθες ο Γιάννης Ραγκούσης από τα περί νοικοκυραίων, αλλά και η αποστροφή του Θανάση Θεοχαρόπουλου πως «όταν υπάρχει τέτοιο κλίμα αποχωρήσεων και υπάρχει περίπτωση τρεις από τους πέντε υποψηφίους προέδρους πριν από λίγο καιρό να μην είναι στο κόμμα το επόμενο διάστημα είναι φανερό ότι υπάρχουν ευθύνες και στην ηγεσία» δεν πέρασαν απαρατήρητα από την νέα ηγετική ομάδα, που συστήνει τώρα Πολιτικό Κέντρο, προκειμένου να ενσωματώσει τους μελλοντικά διαφωνούντες.

