Αντώναρος στον ΣΚΑΪ: «Όσοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν μόνιμο πρόβλημα την πίκρα της ήττας»

Your browser does not support the audio element.

«Μέσα στους κόλπους αυτής της ομάδας που αποτελείται από 11 άτομα διαμορφώνονται δύο τάξεις, μία του Ευκλείδη Τσακαλώτου και μία του Αλέξη Χαρίτση και της Έφης Αχτσιόγλου»