Χυδαία η σημερινή ανάρτηση Κασσελάκη, απαντά η ομάδα Αχτσιόγλου

Your browser does not support the audio element.

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ θράσος ένας άνθρωπος που δεν έχει υπάρξει στην Αριστερά παρά μόνο ως διεκδικητής ή κάτοχος καρέκλας να κάνει μαθήματα ανιδιοτέλειας σε ανθρώπους που έχουν δώσει πολίτικες και κοινωνικές μάχες, φέρεται να απαντούν οι αποχωρήσαντες βουλευτές