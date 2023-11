FT: Ανοιχτός σε μια συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ο ηγέτης των Εργατικών

Your browser does not support the audio element.

Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Στάρμερ την ερχόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, ο ηγέτης των Εργατικών θα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να εμποδίσει μια συμφωνία που θα προβλέπει δανεισμό μέρους των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα