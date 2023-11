Μενδώνη: Η μεγάλη κλοπή, κατέρριψε με κρότο και το τελευταίο επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα φυλάσσονται καλύτερα στο Λονδίνο από ό,τι στην Αθήνα

Η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός εργάζονται συστηματικά και μεθοδικά και έχουν πετύχει μια σειρά από θετικές εξελίξεις στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα