«Η ελληνική τραγωδία του Ρίσι Σούνακ»: Το καυστικό σχόλιο του Politico για την ακύρωση της συνάντησης με Μητσοτάκη

Your browser does not support the audio element.

Στο επίκεντρο μιας διπλωματικής διαμάχης βρίσκεται ο Βρετανός πρωθυπουργός αναφέρει το Politico – Τόρις κατά του επικεφαλής των Εργατικών: «Ξεπουλήθηκε συναντώντας τον Μητσοτάκη»