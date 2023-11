IDF: Απελευθερώθηκαν 12 γυναίκες-όμηροι της Χαμάς – Ανάμεσά τους 10 Ισραηλινές

– Ditza Heiman, 84 ετών, από το κιμπούτζ Nir Oz, μητέρα τεσσάρων παιδιών, μητριά τριών παιδιών, γιαγιά 20 παιδιών και προγιαγιά πέντε παιδιών.

– Tamar (Tami) Metzger, 78 ετών, από το κιμπούτζ Nir Oz. Ο σύζυγός της, Yoram Metzger, 80 ετών, παραμένει όμηρος στη Γάζα.

– Ada Sagi, 75 ετών, από το κιμπούτζ Nir Oz. Μητέρα τριών παιδιών, έμαθε αραβικά και αργότερα δίδαξε τη γλώσσα σε άλλους ως έναν τρόπο να βελτιώσει την επικοινωνία με τους Παλαιστίνιους που ζουν στα νοτιοανατολικά σύνορα της Λωρίδας της Γάζας.

– Η γεννημένη στις Φιλιππίνες Noralin Babadila Agojo, γνωστή και ως Nora ή Natalie, 60 ετών. Την πήραν από το κιμπούτζ Νιρίμ στις 7 Οκτωβρίου και ο ισραηλινής καταγωγής σύζυγός της σκοτώθηκε. Το ζευγάρι ζούσε στην κεντρική πόλη Yehud και επισκεπτόταν φίλους στο κιμπούτζ.

– Rimon Kirsht Buchshtav, 36 ετών, επίσης από το κιμπούτζ Nirim. Ο σύζυγός της, Yagev Buchshtav, 34 ετών, παραμένει όμηρος στη Γάζα.

– Η Mia Leimberg, 17 ετών, η μητέρα της, Gabriela Leimberg, 59 ετών, και το μέλος της οικογένειάς τους Clara Marman, 62 ετών. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ απήχθησαν από το κιμπούτς Nir Yitzhak στις 7 Οκτωβρίου.

– Η γεννημένη στην Αργεντινή Ofelia Roitman, 77 ετών, από το κιμπούτζ Nir Oz.

– Meirav Tal, 54 ετών, από το κιμπούτζ Nir Oz. Κρατήθηκε όμηρος μαζί με τον σύντροφό της Yair Yaakov, 59 ετών.

Some hostages held in Gaza have been released in exchange for the release of Palestinian prisoners. All remaining civilian hostages must be released now and the current humanitarian pause extended into a sustained ceasefire. pic.twitter.com/wEgLP3fx4S

— Amnesty International (@amnesty) November 28, 2023