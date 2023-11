Επιμένει στους εξωφρενικούς ισχυρισμούς το Λονδίνο «για αθέτηση συμφωνίας» – Διαψεύδει η Αθήνα

Για συμφωνία να μην τεθεί στη -ματαιωθείσα- συνάντηση Μητσοτάκη με Σούνακ ζήτημα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα μιλούν βρετανικά μέσα – Δημοσίευμα των FT – Κατηγορηματικά διαψεύδει την ύπαρξη μιας τέτοιας συμφωνίας η ελληνική πλευρά