Μετά το διπλωματικό ατόπημα του Σούνακ ο Κάμερον ζήτησε και συνάντησε τον Γεραπετρίτη στο ΝΑΤΟ

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε στον Βρετανό ομόλογό του τη διαφωνία αρχής που υφίσταται ως προς το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα