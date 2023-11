Σκληραίνει στάση η Αθήνα: Προϋπόθεση για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ η υπόθεση Μπελέρη

Η Ελλάδα κατέθεσε γραπτή δήλωση στο COREPER στην οποία αναφέρει ότι το ζήτημα της ορκωμοσίας του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας θα αποτελέσει προϋπόθεση για το μέλλον της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην ΕΕ