Βασίλης Σπανάκης στον ΣΚΑΪ 100.3: Για πρώτη φορά, μετά από δύο δεκαετίες, η ανεργία στην Ελλάδα πέφτει κάτω από το 10%

Your browser does not support the audio element.

Σχετικά με τις αποδοχές των εργαζομένων, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τόνισε ότι οι δύο βασικοί κυβερνητικοί στόχοι, είναι να φτάσει ο μέσος μισθός στο τέλος της τετραετίας στα 1.500 ευρώ, δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης