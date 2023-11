Επιστολική ψήφος: Αρχές του 2024 το νομοσχέδιο στη Βουλή- Πώς θα γίνει η διαδικασία

Your browser does not support the audio element.

Μέσω του gov.gr οι αιτήσεις – Θα ισχύσει για ευρωεκλογές και εθνικά δημοψηφίσματα