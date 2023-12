Κασσελάκης: Δε θα σκεφτούμε ούτε ένα ευρώ, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν αυτόνομες, ισότιμες ζωές

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία συναντήθηκε τη Μαρίνα Τριανταφυλλίδη, φιλόλογο και άτομο με οπτική αναπηρία – Τη συνάντηση έκανε γνωστή ο ίδιος σε ανάρτησή του