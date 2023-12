Ο Νίκος Μπελαβίλας αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ: Συντρόφισσες και σύντροφοι δεν πάει άλλο

Γνωστοποίησε την απόφασή του σε εκτενή ανάρτησή του και με μια φωτογραφία από το βιβλίο «Αποχαιρετισμός στα όπλα» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ