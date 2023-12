Κασσελάκης: Οι ελπίδες και οι αγωνίες του προοδευτικού κόσμου θα εκφραστούν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Υπάρχουν αποχωρήσεις υπάρχουν και εισροές και ο τόπος έχει ανάγκη από ένα κόμμα που θα είναι ανεξάρτητο και χωρίς χρέη στις τράπεζες, είπε ο κ. Κασσελάκης