Μαρινάκης: Προσερχόμαστε στον διάλογο με την Τουρκία χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Στην κρίσιμη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν, προσδοκούμε να γίνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για να εμπεδωθεί ένα κλίμα διαλόγου, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος