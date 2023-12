Ο Ερντογάν έρχεται στην Αθήνα για «καζάν-καζάν»

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, στόχος είναι να υπογραφούν συμφωνίες σε θέματα προσφυγικού και ευρωπαϊκής πορείας.