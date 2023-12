Παπαδημούλης στον ΣΚΑΪ: «Κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι ο Τσίπρας είναι ευχαριστημένος με την ηγεσία Κασσελάκη»

Your browser does not support the audio element.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης εξελέγη με το σύνθημα ‘εγώ θα νικήσω τον Μητσοτάκη’ και κινδυνεύει να χάσει και από τον Κουτσούμπα» ανέφερε ο κ. Παπαδημούλης- Τι είπε για τους «11»