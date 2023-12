Συνάντηση Μητσοτάκη με γονείς παιδιών με αναπηρία: «Έχει μεγάλη σημασία να μην αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις ομοιόμορφα»

Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γονείς παιδιών για τις εμπειρίες τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών και της αρωγής που προσφέρει η πολιτεία