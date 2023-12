JP Morgan: Greece is the word – Προτιμάει Ελλάδα και το 2024

Την Ελλάδα και τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ως κορυφαία επενδυτική επιλογή υποδεικνύει η JP Morgan, σε νέα της έκθεση για την περιοχής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEEMEA). Στον απόηχο της αναβάθμισης της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας σε επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο αξιολόγησης Fitch την περασμένη Παρασκευή, η αμερικανική τράπεζα δίνει σύσταση overweight και εκτιμάει ότι θα διατηρηθεί το θετικό momentum που έχει περιβάλει την ελληνική αγορά και το επόμενο έτος. Μάλιστα στην ενότητα που αναφέρεται στην Ελλάδα, οι αναλυτές της τράπεζας δίνουν τίτλο «Greece is the word for 2024».

Αναφορικά με τις επιλογές της, η JP Morgan εξακολουθεί να διατηρεί την προτίμησή της στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών (άλλωστε μόλις την περασμένη εβδομάδα εξέδωσε έκθεση για αυτές), έναντι των εταιρειών του μη χρηματοπιστωτικού κλάδου. Μια προτίμηση την οποία έχουν και οι επενδυτές, καθώς τοποθετούνται ως επί το πλείστον στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Εξαλείφθηκε ο κίνδυνος της υπερπροσφοράς

Όπως επισημαίνεται, ο κίνδυνος για υπερπροσφορά των τραπεζικών μετοχών μετά την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από αυτές (πώληση των μεριδίων του σε Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα) δεν υφίσταται πλέον, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν ιδιαιτέρως έντονο, όπως φάνηκε ξεκάθαρα από τη ζήτηση στην πώληση του 20% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που είχε στην κατοχή του το ΤΧΣ. «Η βασική αντίδραση που ακούσαμε από επενδυτές αυτό το καλοκαίρι για τις ελληνικές τράπεζες ήταν ο κίνδυνος της υπερφόρτωσης -όμως η ικανότητα να εισέλθουν στρατηγικοί επενδυτές όπως η Unicredit και η ισχυρή ζήτηση για το placement της Εθνικής Τράπεζας κατά την άποψή μας, δείχνουν ότι οι επενδυτές πρέπει να πληρώσουν ή να χάσουν», αναφέρεται στην έκθεση..

Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών διαπραγματεύονται με μεγάλο discount έναντι των αντίστοιχων ιδρυμάτων της Ευρωζώνης και στο πλαίσιο αυτό είναι από τις μετοχές που προσφέρουν ευκαιρίες για τους επενδυτές.

Μάλιστα, οι μετοχές της Alpha Bank και Eurobank είναι εκ των κορυφαίων επιλογών της JP Morgan, στις εξεταζόμενες περιοχές της έκθεσης.